Velemojster Messi s tremi zadetki popeljal Argentino na svetovno prvenstvo

Oči ljubiteljev nogometa so bile v noči na sredo uprte v Južno in Srednjo Ameriko, kjer so sledile končne odločitve v kvalifikacijskem ciklusu za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji. Lionel Messi ni razočaral svojih navijačev, saj je s hat-trickom Argentini zagotovil preboj na munidal, potem ko so bili "Gavči" vse do zadnjega izven SP.

Argentina je v gosteh s 3:1 premagala Ekvador, Messi je kar trikrat zatresel mrežo gostiteljev, medtem ko so južnoameriški prvaki iz Čila izgubili z 0:3 proti Braziliji in ostali brez uvrstitve na SP. Brazilci so z 41 točkami na vrhu kvalifikacij, Urugvaj je kvalifikacije končal s porazom 2:4 proti Boliviji, a je z 31 točkami vseeno potnik na mundial.

Kapetan argentinske nogometne reprezentance Lionel Messi je na odločilni tekmi za preboj na mundial v Rusiji prihodnje leto proti Ekvadorju prispeval vse tri zadetke (3:1). (Foto: AP)

V Quitu so finalisti svetovnega prvenstva 2014 začeli slabo, saj je Ekvadorce že v 45. sekundi v vodstvo popeljal Romario Ibarra. A Messi je poznal rešitev, izid je izenačil že v 11. minuti. Zvezdnik Barcelone je za 2:1 zadel v 20. minuti, končni izid pa je s tretjim golom na tekmi postavil v 62. minuti. "Mislim, da se bo reprezentanca iz vsega tega izvlekla precej močnejša. Noro bi bilo, če se nebi uvrstili na svetovno prvenstvo," je po tekmi za argentinski športni program TyC Sports povedal Messi.

Argentina je bila pred tokratnimi zadnjimi tekmami šele na šestem mestu, s to zmago pa se je z 28 točkami prebila na tretje. Poleg Brazilije, Urugvaja, Argentine na mundial potuje še Kolumbija, ki je ob remiju 1:1 s Perujem zbrala 27 točk. Peru, ki je s 26 točkami na petem mestu, se bo v dodatnih kvalifikacijah pomeril z Novo Zelandijo. Tudi Čile je kvalifikacije končal s 26 točkami, a je imel slabšo razliko v danih in prejetih zadetkih v primerjavi s Perujem.