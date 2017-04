Veliki hrvaški derbi se je končal z remijem, Soudani v izdihljajih tekme utišal Rujevico

Veselje nogometašev Reke ni trajalo dolgo. (Foto: Damjan Žibert)

Rujevica je gostila veliki derbi sezone, obračun med varovanci Matjaža Keka in zagrebškim Dinamom, ki bi z zmago lahko pošteno ogrozil vladavino Reke v hrvaški nogometni ligi. Trdnjava trenutno vodilnega moštva, ki je na domači zelenici vknjižili že 12 zmag, pa se ni zdela nepremagljiva gostujočim modrim, ki so na Reko pripotovali s številnim spremstvom glasnih Bad Blue Boysom, medtem ko je za sijajno atmosfero poskrbela tudi domača Armada. Prav slednji so si obetali, da bodo njihovi nogometaši še podaljšali niz neporaženosti, ki se jih drži že leto dni. Reka je tudi na domači zelenici narekovala ritem igre in vratar Dinama Dominik Livaković se je moral kar nekajkrat potruditi, da je ubranil mrežo nedotaknjeno. To mu je uspevalo vse do 24.minute, ko je mrežo zatresel Franko Andrijašević, vendar pa so sodniki gol razveljavili in dosodili prepovedan položaj. Deset minut kasneje se je mladi čuvaj mreže iz Zadra vnovič izkazal, saj je ubranil tudi strel Romana Bezjaka.

Domači so si v prvem polčasu zagotovili številne lepe priložnosti, medtem ko je prva lepša v drugem delu pripadla Dinamu. S prostim strelom je skušal zadetek vknjižiti Alexandru Matel. V 68. minuti se je že v drugo zatresla mreža Dinama, tudi tokrat je bil strelec Andrijašević, ki je zadel z glavo in se lahko upravičeno veselil zadetka. Ko je že kazalo, da bo Reka vknjižila nove tri točke na derbiju, pa je za šok na Rujevici poskrbel El Arabi Soudani, ki je izenačil z izjemnimi škarjicami.

Reka - Dinamo 1:1 (0:0)