VIDEO: Presenečenje ali ne? Madridski dnevnik MARCA s svojimi bralci za najboljšega okronal Messija in ne Ronalda

Čeprav je pobral vse pomembnejše posamične in večino ekipnih lovorik, je Cristiano Ronaldo po mnenju bralcev dnevnika MARCA v minulem letu v dresu Real Madrida pokazal manj kot Lionel Messi z Barcelono. Kar so pri madridskem dnevniku napovedovali kot napet dvoboj med dvema starima rivaloma, se je razvilo v precej enosmerni promet v korist Messija, ki je slavil s 56 odstotki vseh glasov v primerjavi z Ronaldovimi 25 odstotki.

Messi je Ronalda zasenčil tudi na zadnji tekmi lanskega leta: Barcelona je suvereno s 3:0 slavila v Madridu, Messi pa je k zmagi prispeval gol in podajo. (Foto: AP)

Več kot odstotek glasov so od ponujenih finalistov uporabniki spletne strani največjega španskega športnega dnevnika namenili le še Realovemu vezistu Špancu Iscu Alarconu (6 %), še enemu vezistu belega baleta Hrvatu Luku Modriću (3 %), napadalcu Tottenhama Harryju Kanu (3 %) in napadalcu Paris Saint-Germaina Kylianu Mbappeju (2 %).

"Posamične predstave so imele večjo težo kot naslovi. Vsaj za uporabnike MARCA.com, ki so Lionela Messija izbrali za najboljšega nogometaša na svetu v letu 2017, pred Cristianom Ronaldom, ki je osvojil zlato žogo in nagrado The Best Fife," so rezultate pokomentirali španski kolegi.

Njegove predstave so presegale odličnost

Ti so leto 2018 za Messija napovedali kot leto, v katerem bo lovil naslov, ki je zanj postal že obsesija: govorimo seveda o svetovnem prvenstvu, kjer bi se z zmago po mnenju španskih novinarjev "dokončno povzpel na nogometni Olimp".

"Razprave zdaj tečejo le še glede tega, če je Messi najboljši vseh časov. Za opisovanje je ostalo le še malo besed," še piše MARCA. Četrtič v karieri je osvojil zlati čevelj zahvaljujoč 37 golom, ki jih je zabil v La Ligi. Igral je ključno vlogo pri tem, da je Barca v prejšnji sezoni osvojila španski kraljevi pokal, bolj kot z ekipnimi naslovi pa je Leo spet izstopal s predstavami, ki so presegale odličnost. Sezono je sklenil s 54 goli in 19 podajami, v tej sezoni pa je prav tako na poti proti temu, da podre vse rekorde. Že praktično desetletje presega samega sebe. Argentinec kaže, da zanj ni omejitev."