Veliko slavje stare dame v italijanskem pokalu odlična popotnica pred finalom Lige prvakov

(Foto: AP)

Začetek obračuna je pripadel Rimljanom, saj si je prvo lepo priložnost na zelenici zagotovil Balde Keita, za kar so se maščevali gostje, ki so poskušali preko Gonzala Higuaina, vendar pa je strel še pravočasno prestregel rimski čuvaj mreže. Zatem pa je sledil hladen tuš, saj se je po lepi podaji Alexa Sandra med strelce vpisal Dani Alves, ki je s čudovitim zadetkom premagal Tomasa Starkoshko in popeljal Juventus v vodstvo. Stara dama pa se ni zadovoljila zgolj z golom, temveč so poskušali prednost še povečati. Izjemno priložnost je zamudil Higuain, ki ni uspel ugnati vratarja Lazia, zato pa je to uspelo v 25. minuti Leonardu Bonucciju, ki je vnovič izkoristil podajo Sandra.

Lazio je nato skušal nadoknaditi razliko, za las je bil nenatančen Ciro Immobile, ki je z glavo žogo poslal mimo leve vratnice, v podaljšku prvega polčasa pa je priložnost zapravil še Sergej Milinković – Savić. Tudi drugi del obračuna so domači pričeli z napadom na vrata Neta, ki je bil uspešnejši v poskusu Felipeja Andersona, izkazal pa se je tudi pri strelu Immobila. Kljub temu niso uspeli spremeniti rezultata, zato se je po zadnjem sodnikovem žvižgu pričelo veliko slavje Juventusa ob osvojitvi italijanskega pokala.

Juventus - Lazio 2:0 (2:0)

Alves 12., Bonucci 25.