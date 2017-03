VIDEO: Verbič pred gostovanjem na Škotskem: Gremo na zmago, primarni cilj je ne izgubiti

Slovence danes popoldne na Brdu čaka prvi trening, na Gorenjskem pa bodo vadili do sobote, ko bodo odpotovali na Škotsko. "Vedno znova se je lepo vrniti v Slovenijo in pozdraviti soigralce. Vedno je dobro vzdušje. Videli bomo, kako bo na treningih, ampak smo lahko optimistični pred tekmo s Škotsko," je ob prihodu na Gorenjsko povedal vezist Koebenhavna Benjamin Verbič, ki se vrača po težavah s trebušno steno.

Nekdanji nogometaš Celja je kljub temu optimističen pred dvobojem s Škoti. "Pričakujem trdo tekmo. Vemo, kakšen tekmec so Škoti. Pred domačim občinstvom so zelo dobri, s tribun dobijo pozitivno energijo. Potrudili se bomo, verjamemo, da bomo na treningih delali zelo dobro, se dobro taktično pripravili, videli pa bomo, kaj bo to prineslo. Ciljamo na tri točke, primarni cilj pa je po mojem vseeno, da ne izgubimo tekme," pravi Verbič.

Podobnega mnenja je tudi Rene Krhin, ki je v zadnjem obdobju na stranskem tiru pri Granadi, a v Slovenijo se je vrnil z dobrimi vibracijami pred obračunom na Škotskem. "Zagotovo so pozitivni občutki še s prejšnjih tekem. Med igralci je neka nova kemija, novo povezanost na teh tekmah smo opazili. Gremo samozavestno in pozitivno naprej. Dobro se moramo pripraviti na tekmo s Škotsko, ki bo zagotovo zelo težka," meni Krhin, ki mu upanje na dober razplet na Otoku dajejo prejšnje reprezentančne tekme v teh kvalifikacijah.

Verbič (levo) pravi, da je cilj ne izgubiti. (Foto: Damjan Žibert)

"Glede na to, kaj smo pokazali na zadnjih tekmah, gremo na zmago. Škoti so kakovostni, ampak vemo, da smo tudi mi. Zagotovo gremo na tekmo z zmago v mislih. Škoti igrajo značilno otoško igro, a se bomo pripravili nanjo, na trde 'duele', saj gremo na vsako tekmo borbeno," je še povedal Krhin. Slovenija je v teh kvalifikacijah uvodoma igrala 2:2 v Litvi, nato je z 1:0 premagala Slovaško, igrala 0:0 proti Angliji ter z 1:0 zmagala na Malti. Do konca kvalifikacij jo poleg obračuna na Škotskem čakajo še Malta, Litva in Škotska doma ter Slovaška in Anglija v gosteh. Trenutno v skupini F vodi Anglija z 10 točkami, Slovenija ima na drugem mestu osem točk, Slovaki so tretji s šestimi, Litovci četrti s petimi, Škoti peti s štirimi, Maltežani pa so zadnji brez točke. Reprezentanci Slovenije in Škotske sta se nazadnje merili na prijateljski tekmi v Kopru leta 2012, ko sta se razšli z 1:1. Sicer pa sta igrali še v kvalifikacijah za SP 2006, Slovenci so doma izgubili z 0:3, v gosteh pa igrali 0:0. Slovenija je trenutno 58. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Škotska pa 67.