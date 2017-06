Vesela novica za Atlete, Griezmann kljub 'snubcem' ostaja zvest klubu

Francoz bo tudi v prihodnji sezoni stal ob strani soigralcem. (Foto: AP)

Zanimanje za francoskega reprezentanta Antoina Griezmanna so v preteklih mesecih pokazali številni nogometni velikani, med njimi je bil najbolj zainteresiran prav Manchester United, vendar pa se je 26-letnik v luči nedavne prepovedi podpisovanja pogodb z novimi nogometaši odločil, da ostane pri Atleticu. "Zaradi sankcij, ki jih je Mednarodno športno razsodišče (CAS) izreklo klubu sem se odločil, da ostanem. Za nami je dobra sezona in upam, da bomo v zimskem prestopnem roku lahko podpisali pogodbe z nekaj dobrimi igralci. To je težko obdobje za klub, moje soigralce in ne bi bilo pravično, da bi ob teh dejavnikih zapustil klub," je francoski televizijski mreži Telefoot v pogovoru priznal eden izmed ključnih členov Atletov, ki je sicer pred nekaj meseci podpisal novo pogodbo z madridskim klubom. Slednja ga obvezuje s sto milijonsko odkupno klavzulo, zaradi zanimanja iz tujine pa so povišali tudi njegovo plačo.