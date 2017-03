VIDEO: Prisebni nogometaš, ki je rešil življenje: 'To bi naredil vsak!'

Francis Kone je preprečil, da bi se vratar Martin Berkovec zadušil, saj ga je obrnil na bok in mu sprostil dihalne poti. Berkovca so nato na nosilih odnesli v reševalno vozilo in ga odpeljali v bolnišnico, vendar je po noči, ko so ga imeli na opazovanju, že zapustil bolnico. Berkovec upa, da bo v kratkem že nazaj na igrišču, še iz bolnišnice pa je takrat poslal hvaležno sporočilo: "Rad bi se zahvalil Francisu Koneju za njegovo hitro reakcijo, ki me je rešila. Hvaležen sem za hitro pomoč in še enkrat velika hvala." Reprezentant Toga je medijem še enkrat delil dramatične trenutke na nogometni zelenici.





Francis Kone je rešil življenje vratarju Martinu Berkovcu (Foto: AP)

"Čeljust je imel stisnjeno, toda moral sem nemudoma preprečiti, da si ne bi odgriznil jezika. Vedel sem, da ura "tiktaka". Dobro je bilo, da sta mi na pomoč nemudoma priskočila njegova soigralca in ga obrnila na bok. Težko je bilo, jezik mi je polzel iz rok, a uspel sem ga ujeti, da mu ne zdrsne v sapnik. V določenem trenutku me je ugriznil. Na srečo je bilo vsega skupaj konec v nekaj sekundah in ko je želel nekaj izustiti, sem vedel, da bo z njim vse v redu," se spominja Kone, ki ne želi biti heroj. "To bi naredil vsak." Berkovec je v bolnišnici ostal le čez noč na dodatnih preiskavah, a utegne že v kratkem stopiti med vratnici. "Vse zahvaljujoč mojemu rešitelju Francisu Koneju," je domačim novinarjem hitel pripovedovati 28-letni vratar.