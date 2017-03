VIDEO: Chapecoense se je z zmago vrnil na mednarodna prizorišča

V prvem mednarodnem dvoboju po tragediji, ki je hudo prizadela brazilski klub, so nogometaši Chapecoenseja v pokalu Libertadores zmagali v Venezueli, premagali so Atletico Zulia z 2:1. V Venezueli sta bila za gostujočo ekipo uspešna Maracaibo Reinaldo (33.) in Luiz Antonio (68.). Goste so domači navijači, na stadionu se jih je zbralo 36.000, pred tekmo sprejeli z aplavzom.

Usodna nesreča se je zgodila 29. novembra lani. V njej je umrlo 71 ljudi, med njimi večina članov ekipe, 19 igralcev in 24 spremljevalcev. Ekipa je potovala na finalno tekmo južnoameriškega pokala v Medellin. Za nesrečo je bila, kot so ugotovili v preiskavi, odgovorna čarterska letalska družba, saj so v njej kršili predpise o minimalni količini goriva oziroma o rezervi. Te nesrečno letalo ni imelo, zato je, ko je goriva zmanjkalo, strmoglavilo nedaleč od cilja potovanja. Preživeli so le trije nogometaši, med njimi vratar Jackson Follman, ki so mu morali zaradi hudih poškodb amputirati desno nogo.