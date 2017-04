VIDEO: Suarez navdušil s 'škarjicami' in napovedal ogorčen boj za naslov

Luis Suarez je dosegel vodilni, atraktivni gol s "škarjicami", delo pa je dokončal Leo Messi, ki je nato dvakrat premagal vratarja Seville za zmago s 3:0. Za Argentinca je bil to že 43 gol v sezoni na 41 tekmah v vseh tekmovanjih, odigral pa je šele prvo tekmo po skoraj dveh tednih. Zadnjo tekmo v Granadi je izpustil zaradi kartonov, potem pa je zaradi kazni izpustil tudi reprezentančni nastop.



A premor se mu ni poznal, napadalna trojica MSN je lepo sodelovala, Barcelona pa je dosegla že okroglo 800. zmago na svojem Camp Nouu v španskem prvenstvu od leta 1957, ko je kultni stadion odprl svoja vrata. Za to je katalonska zasedba potrebovala 1057 tekem. To je 76 odstotna uspešnost, saj je ob 800 zmagah doživela le 93 porazov, 164 tekem pa se je končalo z remijem.

Penos uvodne tekme četrftinala Lige prvakov Juventus - Barcelona na sporedu v torek, 11. aprila ob 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Razpoložen je bil tudi Suarez, ki je v La Ligi dosegel že 24 golov in na ligaški lestvici strelcev zaostaja le za Messijem. "Še vedno smo samozavestni, kar se tiče naših možnosti glede naslova prvaka. Ohraniti moramo zmagovalno miselnost in usodo vzeti v svoje roke. Do konca sezone je še kar nekaj tekem in prepričan sem, da bo boj za naslov še zelo zanimiv. Vesel sem zmage, kar se tiče gola pa je tako, da sem napadalec in vedno moraš vedeti, kjer je gol in kje žoga," je prepričan Urugvajec.

Barcelona je na drugem mestu ligaške lestvice, dve točki zaostaja za Realom, ki pa ima odigrano tekmo manj. Katalonce sicer čaka naporno obdobje, naprej še tekma v La Ligi, v torek pa že prva tekma z Juventusom v Ligi prvakov in gostovanje v Torinu.