VIDEO: Rožman deležen zmagovalne kopeli, veliko razočaranje pri zmajih

Zadnje dejanje slovenske klubske sezone je pripadlo Domžalčanom, ki so si zagotovili pokal v klubskih vitrinah. Tako Domžale kot Olimpija sta si zagotovila nastopanje v Evropi v prihajajoči sezoni, a zmaji so sezono sklenili brez odmevnejšega uspeha. Domžale so v finalu slovenskega pokala zmagale z 1:0, zelo zadovoljen je bil po tekmi trener Simon Rožman: "Iskrene čestitke fantom, vsem v klubu, našim privržencem, čestitke tudi tekmecem. Tekma je bila takšna, kot smo pričakovali z obeh smeri. Odločale so malenkost,, mislim, da smo bili boljši in smo prislužili ta pokal po tej težki sezoni. Vse skupaj meni kot fantom veliko pomeni."

Trener Olimpije Safet Hadžič je povedal: "Kaj naj rečem ... čestitam Domžalam za zmago. Čestite fantom, ki so bili ne glede na vse turbulence maksimalni. Ponosen sem na igralce, sodniki pa mogoče niso bili na nivoju tekme. Ne bom rekel, da je sodnik odločil tekmo, ni pa bil na ravni. O moji usodi pa boste morali vprašati predsednika kluba ..."