VIDEO: V podporo soigralcu so si pobrili glave

Nogometašu Athletico Bilbaa, 22-letnemu Yerayu Alvarezu, so lani odkrili raka na testisih, decembra so ga operirali. Po operaciji se je moštvu priključil februarja, drugi povratek pa je sledil pred dnevi. Junija letos so mu namreč na rednem zdravniškem pregledu odkrili novo anomalijo in mladenič je moral na vrsto kemoterapij.

Pred kratkim se je znova pridružil soigralcem, ki so ga pričakali z obriti glavami. "Želeli smo, da se počuti sproščeno, kot je le mogoče, in tega nismo storili le zaradi Yeraya, temveč za vse družine, ki trpijo zaradi posledic te bolezni," je dejal vezist Oscar de Marcos.

Alvarez, ki je bil španski reprezentant do 21 let, je dejal, da se počuti dobro, in se je zahvalil soigralcem za spodbudo in pomoč. Alvarez je lani odigral 26 tekem za člansko moštvo, Bilbao pa je zasedel sedmo mesto v La Ligi.