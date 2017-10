VIDEO: Paulinho ostro nad Neymarja: navijači Barce so mu podelili plus točke

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Neymar, Paulinho in Dani Alves na reprezentančnem treningu. (Foto: AP)

Neymar naj bi, kot pišejo številni brazilski mediji, Paulinha, sicer novopečenega člana Barcelone, počakal pred slačilnico in mu povedal nekaj krepkih, nogometaša pa naj bi si celo skočila v lase. "Prišlo je do povišanih tonov, bližnjega srečanja med nogometašema, na koncu pa so hujši incident preprečili soigralci iz reprezentance," poroča brazilski Globe. Zgodba ima svoje nadaljevanje, saj naj bi, tako Globe, navijači Barcelone ostro posredovanje Paulinha na družbenih omrežjih pospremili z navdušenjem. "Novemu napadalcu francoske ekipe PSG niso oprostili predčasnega odhode iz Barcelone, na drugi strani pa naj bi agresivni Paulinho pridobil nekaj bonus točk pri privržencih katalonskega ponosa," zaključuje dobro obveščeni Globe.

Paulinho se je v Španijo k Barceloni preselil iz kitajskega kluba Guangzhou Evergrande v zameno za 40 milijonov evrov, Neymar pa je odšel iz Barce v francoski PSG za 222 milijonov evrov. Devetindvajsetletni Paulinho je za brazilsko reprezentanco zbral 41 tekem in dosegel devet golov, v Evropi je igral za litovski FC Vilnius ter poljski LSK Lodž, zatem se je vrnil v domovino in se leta 2013 iz Corinthiansa preselil v angleški Tottenham. Za Guangzhou je igral od junija 2015.