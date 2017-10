VIDEO: Benjamin Verbič za 24UR o Katancu, razočaranju v kvalifikacijah in koga bi najraje videl na selektorskem mestu

Benjaminu Verbiču je trener Koebenhavna namenil nekaj dodatnih prostih dni, preden se po reprezentančni akciji vrne nazaj v danski klub. Nogometaš jih je izkoristil v družbi družine in prijateljev v domačem Vojniku pri Celju, kmalu pa ga čakajo klubske obveznosti v državnem prvenstvu in Ligi Evropa.

Najin odnos je bil od prvega dneva zelo dober, prvi mi je dal priložnost, sem mu hvaležen. Benjamin Verbič o Srečku Katancu

"S Srečkom Katancem sva ostala v dobrih odnosih"

Nogometaš Koebenhavna je bil tako kot ostali reprezentančni soigralci razočaran ob razpletu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2018. Slovenci so ostali praznih rok, nov izziv reprezentanco čaka v kvalifikacijah za EP 2020, seveda tudi z novim selektorjem. Srečko Katanec se je poslovil, v krogu kandidatov za novega selektorja se najbolj pogosto omenjajo Tomaž Kavčič, Robert Prosinečki, Matjaž Kek in Darko Milanič. "Najin odnos je bil od prvega dneva zelo dober, prvi mi je dal priložnost, sem mu hvaležen. Zahvalil sem se mu in sva ostala v dobrih odnosih.To kar so pisali mediji, je bilo napihnjeno," pravi Verbič o Katancu.

Verbič o izboru selektorja: "Tomaž Kavčič nas najbolj pozna"

Katanec je v reprezentanco vpoklical nekaj mladih nogometašev, ki bodo tudi pod vodstvom novega selektorja sestavljali pomemben del reprezentance, sem zanesljivo spada tudi Verbič, pa Jan Oblak, Jan Repas, Miha Mevlja, Nejc Skubic, Andraž Šporar in drugi. Verbič je v pogovoru z novinarko Mileno Novak spregovoril predvsem o reprezentanci, razočaranju v kvalifikacijah in o seveda tudi o kandidatih za selektorja. "Tomaž Kavčič nas najbolj pozna, z nami je bil eno leto. Imel nas je že v mladi reprezentanci, z njim imamo dober odnos. Nisem na mestu, da bi izbiral selketorja, a njega najbolj poznam," je povedal Verbič.