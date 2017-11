Na tekmi ženske Lige prvakov v nogometa med ekipama Gintra Universitetas in Barcelona so se pri rezultatu 3:0 za Katalonke, te so na koncu Litovkam zabile pol ducata zadetkov, pošteno osmešile domače nogometašice, ki se nikakor niso mogle dogovoriti, katera bo zabila gol Barci. In končalo se je brez gola v gostujoči mreži. Več v videu.