VIDEO: 335.000 prebivalcev in 20.000 registriranih nogometašev, na mundial pa jih je popeljal zobozdravnik - to je zgodba Islandije

Nogometaši Islandije so že na lanskem evropskem prvenstvu spisali eno največji nogometnih pravljic, potem ko so v osmini finala turnirja v Franciji izločili veliko Anglijo. In da načrtno delo z mladimi nogometaši, ni muha enodnevnica. In da se s trdim in skrbno načrtovanim delom, lahko doseže zastavljene cilje, so sedaj dokazali tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Otoški palček je namreč v družbi reprezentanc Hrvaške, Ukrajine in Turčije, ki redno nastopajo na velikih tekmovanjih, osvojil prvo mesto in se prvič v zgodovini uvrstil na svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Rusija. S tem je Islandija postala najmanjša država (po številu prebivalcev), ki se ji je uspelo uvrstiti na največji nogometni turnir na svetu. Prejšnji rekorder je bil Trinidad in Tobago, ki je leta 2006 zaigral na turnirju v Nemčiji, država pa ima 1,3 milijona prebivalcev. V družbi nogometni palčkov, ki so igrali na mundialu, je tudi Slovenija, ki je peta na tej lestvici. Pred njo sta še Severna Irska (1,3 milijona prebivalcev) in Kuvajt (2 milijona). Omenjeni reprezentanci sta na mundialu zaigrali leta 1982. Na ulicah Reykjavika je bilo po zadnjem sodniškem žvižgu in zmagi nad Kosovom (2:0), seveda zelo veselo in zabava je trajala dolgo v noč. "Občutki so čudni, sploh ne vem, kaj naj rečem. Glava je povsem prazna in ne more zbrati svojih misli," je po tekmi dejal islandski selektor Heimir Hallgrimsson, ki sicer poleg selektorskega dela, opravlja še službo zobozdravnika. Seveda so polni hvale na račun islandske reprezentance tudi številni nogometni strokovnjaki in tudi mediji, ki so prepričani, da je islandska nogometna pravljica, dober primer zgodbe o uspehu, če se držiš začrtanih ciljev.