VIDEO: Akrobatski David Luiz: je to najbolj zabaven gol sezone?

Italijanski trener Antonio Conte je Chelsea popeljal do naslova prvaka v Premier League in veliko zaslug za lovoriko ima tudi branilec David Luiz. A sezone še ni konec, Chelsea sicer čaka danes še eden od vrhuncev sezone, finale angleškega FA finala na Wembleyju z Arsenalom. Brazilec v vrstah londonskega kluba je, kot kaže, že v zelo dopustniškem razpoloženju, je pa pred zadnjo klubsko tekmo sezone posnel kaskaderski video, ko ob padcu v bazen atraktivno brcne žogo, ki celo konča v golu.

Vse skupaj je predvajano v počasnem posnetku in navijači so bili navdušeni. So pa vedno tudi izjeme in eden od navijačev modrih ga je tudi okaral: "Nehaj s temi neumnostmi, v soboto nas čaka finale, ti pa imaš polne roke dela s tem, da se doma ukvarjaš z neumnostmi." Vseeno je treba priznati, da se je 30-letni brazilski reprezentant izkazal in gre zanesljivo za enega najbolj atraktivnih in zabavnih golov leta.