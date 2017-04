VIDEO: Angers po 60 letih spet v finalu francoskega pokala

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

V finalu se bo Angers, zanj je v letih 1976 do 1979 igral tudi nekdanji slovenski nogometaš Vili Ameršek, ki je zmagal po golih Thomasa Manganija in Toka Ekambija, tokrat pomeril z zmagovalcem današnjega dvoboja med Paris St. Germainom in Monacom.



Izid:

Angers - Guingamp 2:0 (1:0)

Mangani 38., Toko Ekambi 90.