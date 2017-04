VIDEO: Bayern po izpadu iz Lige prvakov 'klecnil' tudi v pokalu, Borussia slavila v Münchnu

Borussia Dortmund je pripravila presenečenje v nemškem pokalnem tekmovanju, saj je izločila münchenski Bayern, branilca naslova. Rumeno-črni so tako z obrestmi vrnili Bavarcem za hud poraz v prvenstvu in si na Allianz Areni izborili uvrstitev v veliki finale. V Berlinu se bodo konec maja pomerili z Eintrachtom iz Frankfurta, ki je po enajstmetrovkah izločil Borussio iz Mönchengladbacha.

Povedli so gostje, nato pa je Bayern z dvema goloma še v prvem polčasu prešel v vodstvo. Drugi polčas so Dortmundčani dobili z izidom 2:0, izenačil je Pierre-Emerick Aubameyang, zmagoviti gol pa je 74. minuti dosegel Ousmane Dembele. Za Borussio je to četrti finale v klubski zgodovini, Bayern pa je doživel še en hud poraz, Bavarci so namreč izpadli tudi v Ligi prvakov proti madridskemu Realu. V uteho jim ostaja državno prvenstvo, kjer se jim obeta naslov prvaka.

Izid:

Bayern - Borussia Dortmund 2:3

Martinez 28., Hummels 41.; Reus 19., Aubameyang 69., Dembele 74.