VIDEO: Bo Beckham v Miami pripeljal tudi Ronalda?

Klub, ki še nima imena, naj bi se ligi MLS pridružil leta 2020 kot 25. moštvo. "V Miamiju se mi uresničujejo sanje," je na novinarski konferenci povedal vidno ganjen David Beckham. Na dogodku so za nekaj deset zbranih navijačev projekta predvajali tudi sporočila podpore od superzvezdnikov, kot so Neymar, Serena Williams, Tom Brady, Usain Bolt in Will Smith, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

S pridobitvijo franšize je Beckham še korak bližje koncu več let dolge sage, v času katere si je prizadeval najti prizorišče za stadion in mesto, ki bi gostilo njegovo ekipo, potem ko je že leta 2007 podpisal pogodbo z ligo MLS, po kateri lahko postane lastnik moštva po posebni, znižani ceni 25 milijonov dolarjev.

Nekdanji kapetan angleške reprezentance je zbranim na dogodku sporočil, da bo njegov cilj v klub pripeljati znana svetovna nogometna imena kot tudi razviti lokalne talente. "Cristiano Ronaldo? To boste morali pa njega vprašati?" se je odzval na novinarsko vprašanje o morebitnem nakupu portugalskega zvezdnika.

Beckhama sicer pred razmišljanjem o nakupih igralcev čaka še dokončna potrditev lokacije za novi stadion s kapaciteto za 25.000 gledalcev. Pravni spor glede dela zemljišča, na katerem nov klub želi do 2020 zgraditi objekt, naj bi se razpletel do poletja.