VIDEO: Berić se je vrnil 'domov' in takoj zabil za zmago Saint-Etienna

Robert Berić se je vrnil v Saint-Etienne in takoj opozoril nase. Slovenski reprezentant, ki je nekaj časa kot posojen nogometaš igral za belgijski Anderlecht, se je vrnil v svoj matični klub in takoj prispeval gol ob zmagi v francoskem pokalu proti ekipi Nimesa. Domačini so na koncu slavili z 2:0, gol Berića pa si lahko ogledate v priloženem videu.