VIDEO: Boca Juniors proslavili 32. naslov argentinskega prvaka

Celotno tekmo je približno 55.000 navijačev prepevalo "Boca Campeon", na igrišče so se vsuli konfeti, navijači pa so glasno prepevali vseh 90 minut. Boca si je naslov sicer zagotovila že krog pred koncem, ko je najljubši klub papeža Franšička San Lorenzo premagal Banfield z 1:0, s čimer je prišla Boca do neulovljive prednosti pred drugouvrščenim Banfieldom. Navijači so bučno slavili že pred tekmo; vsepovsod so vihrale klubske modro-rumene zastave, slišali so se vzkliki Boca Campeon, kar na ulicah so pripravili zabave z žarom in pijačo. Zdaj je naslednji velik cilj Boce zmaga v južnoameriški ligi prvakov, pokalu libertadores, ki ga je Boca nazadnje osvojila leta 2007.

Boca Juniors je sicer drugi najuspešnejši argentinski klub; največji tekmec River Plate ima namreč v vitrinah 36 naslovov argentinskega prvaka.