VIDEO: Brazilija (že) uvrščena na SP v Rusiji 2018, Argentina v težavah

Brazilci so v Sao Paulu v 14. krogu južnoameriških kvalifikacij s 3:0 ugnali Paragvaj in zbrali 33 točk. Potem, ko pa je Peru z 2:1 ugnal Paragvaj, je postalo jasno tudi, da Brazilcev do konca kvalifikacij tudi teoretično ne more več prehiteti četverica reprezentanc in Brazilija, dežela petkratnih svetovnih prvakov, je prva ekipa, ki si je že zagotovila pot v Rusijo. Nič kaj obetaven ni položaj svetovnih podprvakov Argentincev. Ti so z 0:2 izgubili v Boliviji in so na lestvici z 22 točkami na petem mestu. To še teoretično ponuja pot na SP, saj se bodo iz Južne Amerike na SP v Rusiji neposredno uvrstile prve štiri reprezentance, peta pa bo igrala dodatne kvalifikacije s prvakom Oceanije. V Sao Paulo so za Brazilijo zadeli Coutinho (34.), Neymar (64.) in Marcelo (86.), še izdatnejšo zmago pa je zapravil prav kapetan Neymar, ki je v 53. minuti izvajal enajstmetrovko, a je vratar Paragvaja Anthony Domingo Silva njegov strel ubranil. Novi brazilski selektor Tite, ki je zamenjal Dungo, je z Brazilijo v kvalifikacijah dosegel že osmo zaporedno zmago. Povsem drugače je z Argentinci, ki imajo v svojih vitrinah dva naslova svetovnega prvaka. Pred 42.000 gledalci so na nadmorski višini 3600 metrov v La Pazu izgubili z Bolivijo. Argentinsko mrežo je v prvem delu po lepi podaji Pabla Escobarja načel Juan Arce (31.) z glavo, v 52. minuti pa je Marcelo Moreno Martins poskrbel za končnih 2:0.





Argentina je v škripcih. (Foto: AP)

Velja dodati, da Lionel Messi v La Pazu ni igral, saj je bil tik pred tekmo suspendiran za štiri tekme, ker je v prejšnjem krogu na tekmi proti Čilu žalil stranskega sodnika. Vseeno je potoval z ekipo v Bolivijo, tekmo pa si je v slačilnici ogledal preko televizije. "Še smo živi," pa je bil komentar argentinskega selektorja Edgarda Bauze po tekmi, ki je prepričan, da bo tudi Argentina našla pot na SP, pa čeprav bo na Messija lahko računal le še na zadnji tekmi kvalifikacij proti Ekvadorju. A treba je vedeti, da je izredna nadmorska višina v Bolivijo pogosto težava za gostujoče ekipe in tudi Argentina je bila tukaj že ponižana. Ko je ekipo vodil Diego Armando Maradona, so Bolivijci leta 2009 slavili kar s 6:1, pa čeprav je takrat za Argentino zaigral tudi Messi. Po porazu je Argentina s tretjega mesta na lestvici zdrsnila za Brazilijo, Kolumbijo, Urugvaj in Čile na peto mesto na lestvici. Bolivija je v skupini desetih ekip, v kateri vsaka z vsako igra doma in v gosteh, ostala na predzadnjem mestu. Kolumbija je napredovala po zaslugi zmage z 2:0 nad Ekvadorjem, Čile pa je s 3:1 odpravil zadnjeuvrščeno Venezuelo. Južnoameriški prvaki iz Čila imajo zdaj na lestvici točko več od Argentine.



V Srednji Ameriki v vodstvu ostaja Mehika, ki je z golom Diega Reyesa v 58. minuti z 1:0 ugnala Trinidad in Tobago. Spodrsljaj so si privoščile ZDA, ki so v Panami igrale neodločeno 1:1. Američane je v vodstvo popeljal Clint Dempsey (39.), štiri minute kasneje pa za za domače zadel Gabriel Gomez. V štirih tekmah so ZDA doslej zbrale štiri točke in so na četrtem mestu v skupini Concacaf. Brez zmagovalca in neodločenih 1:1 sta se v tretji tekmi večera razšla tudi Honduras in Kostarika.