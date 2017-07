VIDEO: Brazilski nogomet prizadela nova tragedija, navijač ustreljen med izgredi

Brazilsko prvenstvo je znano po visoki stopnji nasilja in to dejstvo se je še enkrat več potrdilo na tekmi med Vasco de Gamo in Flamengom. Slednji so se veselili zmage z 1:0 in domači navijači tega niso najbolje sprejeli in najprej začeli z izgredi na stadionu, ki so se nato preselili na ulice. Tam so se spopadli s policijo in pri tem je bilo več oseb tudi ustreljenih, ena je tudi izgubila življenje.