VIDEO: Chapecoense skoraj točno eno leto po tragediji proslavil obstanek med brazilsko elito

Chapecoense je imel s strani Brazilske nogometne zveze (CBF) podeljeno imuniteto pred selitvijo v nižji rang tekmovanja, a tega na koncu niti niso potrebovali. Veliki zeleni so obstali zgolj po zaslugi lastnih sposobnosti.

Brazilsko prvenstvo je v četrtek že dobilo prvaka, to je sloviti Corinthians iz Sao Paula, ki je vodil skoraj vso sezono in tri kroge pred koncem osvojil naslov prvaka. A za še lepšo zgodbo o uspehu so poskrbeli člani Chapecoenseja, kluba, ki je kot v prejšnjem stoletju Torino in Manchester United zaradi letalske nesreče ostal brez večjega dela članskega moštva. Člani Chapecoenseja so bili konec lanskega novembra na poti v Kolumbijo, kjer bi morali odigrati tekmo Cope Sudamericane v Medellinu, a je letalo zaradi premajhne količine goriva strmoglavilo tik pred pristankom. Umrlo je 71 ljudi, zeleni, ki so s prebojem iz nižjih lig med elito in vse do finala južnoameriškega pokala sploh predstavljali neverjetno zgodbo o uspehu, pa so se hitro pobrali. S pomočjo nogometašev z vseh vetrov so si z včerajšnjo domačo zmago nad Vitorio (2:1) tudi matematično zagotovili obstanek med elito in to tudi znali proslaviti. Podobe iz slačilnice si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku. Velik razlog za slavje je bil tudi nedavni povratek vratarja Jaksona Follmanna, ki je kljub amputaciji desne noge tik pred tekmo z Vitorio prvič treniral s soigralci in vnovič navdušil domovino in svet športa, ki lahko skupaj s privrženci Chapecoenseja v en glas zapoje: "Vamos, vamos, Chape!"