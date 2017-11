VIDEO: Damir Mišković ekskluzivno za POP TV: Med Matjažem Kekom in NK Rijeka obstaja posebna vez

Slovenski nogometni strokovnjak Matjaž Kek, ki je še pred dobrimi petimi meseci užival v sadovih napornega štiriletnega dela, ko je NK Rijeka popeljal do zgodovinskega prvega naslova hrvaškega nogometnega prvaka, danes preživlja morda najtežje dneve, odkar je februarja leta 2013 sedel na reško klop.





Predsednik NK Rijeka Damir Mišković zatrjuje, da ima nekdanji slovenski nogometni selektor Matjaž Kek vso podporo v vodstvu aktualnega hrvaškega prvaka. (Foto: NK Rijeka)

Predsednik kluba s Kvarnerja Damir Mišković si je kljub novemu, že četrtemu prvenstvenemu porazu v tej sezoni utrgal nekaj minut za našo televizijo ter našemu novinarju Ervinu Čurliču zaupal marsikaj zanimivega. Med drugim tudi to, da ima 56-letni mariborski strateg vso podporo upravnega odbora kluba, s katerim je nedavno podpisal novo triletno pogodbo. "Tudi s porazi je potrebno znati živeti. Marsikomu zveni čudno, ko pravim, da tudi skozi to krizno rezultatsko obdobje plujemo z nasmehom, saj so porazi sestavni del vrhunskega športa. Tudi letalo, ko vzleti, mora po določenem času pristati na tleh, da se natoči gorivo za vnovičen vzlet. Podobno je z našim klubom," je uvodoma, ekskluzivno za POP TV dejal Mišković, ki je še enkrat več zatrdil, da se Matjaža Keka ne želi odreči.



"Vprašajte kogarkoli iz upravnega odbora, kaj si misli o trenerskih kapacitetah Matjaža Keka. Z našim klubom je nedavno podpisal novo, triletno pogodbo, za vse ostalo pa boste morali vprašati njega. Med nami zagotovo obstaja posebna vez, v zadnjih štirih letih in pol smo doživeli veliko čudovitih stvari, uspehov, velikih zmag, ki bodo za večno zapisani v klubsko zgodovino. Kar se mene osebno in ostalih članov upravnega odbora kluba tiče, Matjaž Kek ne gre nikamor."



