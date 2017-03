VIDEO: Milijoni ne pomagajo šanghajskemu klubu: po neuspehih na zelenici zagorel še stadion

Fans of China's Shanghai Shenhua football club worried fire at team's home stadium could affect future games there. https://t.co/q1jtRPfQpX pic.twitter.com/CZcPlJhTcN — ABC News (@ABC) March 28, 2017

Lokalni urad za varnost v Hongkouju je po izbruhu požara na istoimenskem stadionu potrdil, da ogenj ni terjal smrti oziroma poškodb ljudi. Zvezna tiskovna agencija Xinhua je dodala, da igrišče oziroma tribune niso bile poškodovane, mestne oblasti v Šanghaju pa so začele preiskavo. To je novo poglavje v neverjetno neuspešnih nekaj mesecih za klub Shanghai Shenhua, ki svoje tekme igra ravno na stadionu Hongkou. Ekipo vodi nekoč odlični urugvajski vezist Gustavo Poyet, trenutno pa Shenhua kljub kar okoli 200 milijonom vloženih evrov zaostaja za najboljšimi v kitajski Super League na četrtem mestu. Pred sezono so moštvo okrepili eden najbolje plačanih nogometašev na svetu Argentinec Carlos Tevez, tu pa so še kolumbijski vezist Fredy Guarin, Senegalec Demba Ba in izkušeni nigerijski strelec Obafemi Martins. Sezona se je že začela slabo za Shenhua, ki je februarja izpadel iz azijske lige prvakov. Zaenkrat še ni znano, če bo stadion nared za naslednjo domačo tekmo z nekdanjim klubom Slaviše Stojanovića Changchun Yataijem (16. april).