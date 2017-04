VIDEO: Osem let po zadnjem 'El Clasicu' Ronaldinho spet blestel proti Realu, Barci zmaga v dvoboju veteranov

Ronaldinho je z nekaj potezami libanonske navijače hitro opomnil, zakaj je bil v prejšnjem desetletju nekaj časa nesporno najboljši nogometaš na planetu Zemlja, navijačem Barcelone pa priredil nov spektakel, ob katerih so se spomnili njegovih "zlatih časov", s katerimi se je tudi začelo najuspešnejše obdobje v zgodovini katalonskega velikana. Veteranski "El Clasico" je v Bejrutu in po svetu požel veliko zanimanje, čeprav je šlo za obračun z dobrodelno noto. Le nekaj dni po ligaškem derbiju med Realom in Barcelono, s 3:2 so na stadionu Santiaga Bernabeua slavili Katalonci, so se v libanonski prestolnici Bejrutu udarili veterani obeh španskih velikanov. Na stadionu Camille Chamoun Sports City je bil Ronaldinho nesporno prvo ime dvoboja, še posebej je odmevala njegova podaja "no look" Ludovicu Giulyju, ki je bila zelo podobna tisti, s katero je Francoz v sezoni, ko je Barcelona osvojila evropski naslov, pomagal izločiti AC Milan. Giuly je po delikatni podaji brazilskega asa prek obrambe Reala za vodstvo zadel v šesti minuti, Ronaldinho, ki je zdaj ambasador svojega nekdanjega kluba, pa je imel prste vmes tudi pri preostalih dveh golih Barce. Real je po zaostanku prevzel pobudo in izenačil v 28. minuti, ko je z roba kazenskega prostora natančno meril Fernando. Poleg Ronaldinha je blestel tudi katalonski vratar Jesus Angoy, ki je večkrat ustavil Realove poskuse, na drugi strani pa je Barca kljub prevladi belega baleta vnovič povedla. Ronaldinho je našel Simaa Sabroso, ta pa je po izvrstnem ustavljanju žoge matiral Pedra Contrerasa.

Brazilski as Ronaldinho je zdaj ambasador Barcelone, a ostaja v izvrstni formi. (Foto: AP)

V drugem polčasu so si priložnosti sledile na obeh straneh, naveza Ronaldinho-Giuly, ki je tako dobro delovala že v časih trenerja Franka Rijkaarda, pa je kot pri prvem zadetku Barce spet udarila v 61. minuti. Hitri Francoz, ki zdaj deluje pri svojem nekdanjem klubu Monacu, je ušel obrambi, Ronaldinho pa mu je pripravil lahek strel za zadetek mimo Cesarja Sancheza. Real je v obup spravljal vratar Angoy, ki je ustavil tudi enega najboljših strelcev tega tisočletja Fernanda Morientesa, vseeno pa so ga Madridčani v 79. minuti uspeli premagati po zaslugi Ramona Guzmana oziroma izvrstne priprave akcije v režiji Javierja Guerrera. Kljub zaključnim napadom Reala se rezultat ni spremenil in bil, zanimivo, ob zadnjem sodnikovem žvižgu identičen kot pred nekaj dnevi na Bernabeuu.