VIDEO: Fellaini izgubil živce, njegov udarec z glavo je pokomentiral tudi Mourinho

Manchesterski derbi se je končal zmagovalca, City in United sta se razšla brez golov (0:0). Za škandal je poskrbel nogometaš rdečih vragov Fellaini, ki je z glavo udaril Agüera in moral predčasno v slačilnico z rdečim kartonom. Hitro so se na njegovo potezo odzvali navijači na Twitterju, svoje mnenje je dodal tudi Jose Mourinho.