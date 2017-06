VIDEO: Francozi z igralcem manj do zmage proti Angležem

Paul Pogba, Antoine Griezmann in Raphael Varane (Foto: AP)

Harry Kane je bil pred dnevi angleški junak, ko je globoko v sodnikovem dodatku zagotovil točko proti Škotom. Sinoči je bil Kane tudi osrednja osebnost na angleški strani, a njegova zadetka nista bila dovolj. Prvič je zadel v deveti minuti, drugič pa v 47. Takrat je izkoristil enajstmetrovko po prekršku in rdečem kartonu domačina Raphaela Varana. Francozi pa so kljub številčni oslabljenosti prevzeli vajeti v svoje roke. Pred drugim angleškim zadetkom so domačini že vodili z 2:1, zadela sta Samuel Umtiti in Djibril Sidibe. Končnih 3:2 je postavil Ousmane Dembele 12 minut pred koncem dvoboja. Dogajanje na tekmi je sicer preseglo zgolj nogometne okvirje. Ogledala sta si jo tudi domači predsednik Emmanuel Macron ter britanska premierka Theresa May, pred tekmo pa so se navijači spomnili tudi žrtev nedavnih terorističnih napadov v Veliki Britaniji.



Izid:

Francija - Anglija 3:2 (2:1)

Umtiti 22., Sidibe 43., Dembele 78.; Kane 9., 47.

RK: Varane 47.



Izidi prijateljskih tekem:

Getafe: Kolumbija - Kamerun 4:0 (2:0)

Oslo: Norveška - Švedska 1:1 (1:0)

Cluj-Napoca: Romunija - Čile 3:2 (1:2)

Moruleng: JAR - Zambija 1:2 (1:0)

Singapur: Singapur - Argentina 0:6 (0:2)

Melbourne: Avstralija - Brazilija 0:4 (0:1)