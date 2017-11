VIDEO: Neymar vse težje prenaša pritisk: Gol, podaja in solze brazilskega zvezdnika

Reprezentanca Brazilija je gostovala v Lillu na prijateljski tekmi, tekmec je bila Japonsko. Brazilci so zanesljivo zmagali s 3:0, vse gole so dosegli že v prvem polčasu. Prvi zvezdnik moštva Neymar je dosegel gol iz enajstmetrovke v 10. minuti, zanimivost je, da je glavni sodnik najstrožjo kazen dosodil šele po ogledu video posnetka. Neymar je nato sicer sedem minut kasneje zapravil enajstmetrovko, vratar je strel ubranil. Gola za Brazilce sta dosegla še Jesus po podaji Neymarja in Marcelo, ki je sprožil pravo "bombo" proti golu japonskega vratarja in tudi s pomočjo enega od igralcev Japonske, ko je žoga spremenila smer, neubranljivo zadel.

Neymar je bil v ospredju zanimanja tudi po tekmi, na novinarski konferenci, kjer sta skupaj s selektorjem stopila pred sedmo silo. V zadnjem obdobju je moral Neymar poslušati očitke glede na vse bolj glasna namigovanja, da je v klubu v sporu z Edinsonom Cavanijem in tudi trenerjem Unaijem Emeriyjem pri PSG, kamor je prestopil iz Barcelone. "Govorila sva s selektorjem, to je stvar, ki me je prizadela. Te zgodbe si izmišljajo ljudje, ki niso pri PGS. Nimam rad izmišljenih zgodb," je Neymar odgovoril na namigovanja o sporu s trenerjem pri pariškem klubu.

Selektor Brazilije Tite je tudi vse skupaj zanikal in nogometaša vzel v bran: "Ljudje so vedno govorili, da imam težave z Neymarjem. Siti smo poslušanja takih reči. Lahko rečem, da ima osebnost in karakter. Nismo popolni, smo človeška bitja. Včasih napačno reagiramo. To se mi je zgodilo nekajkrat v karieri. Vendar moramo biti previdni, ko govorimo o človeškem karakterju. Lahko govorim o Neymarjevem karakterju, osebnosti in velikem srcu." Neymar je še objel selektorja in nato v solzah zapustil prizorišče...

Izid:

Lille: Japonska - Brazilija 1:3 (0:3)

Makino 63.; Neymar 10. (11-m), Marcelo 17., Jesus 36.;