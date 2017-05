VIDEO: Iranski študent tako podoben Messiju, da so ga odpeljali na policijsko postajo

Reza Parastesh je znano ime v mestu Hamedan na zahodu Irana. 25-letni študent je z brado in svetlimi lasmi namreč izjemno podoben zvezdniku Barcelone Lionelu Messiju, svojo podobnost pa je začel tudi dobro unovčevati. Oblečen v dres španskih prvakov in z uradno žogo La Lige pod roko je magnet za mimoidoče, ki so v domačem kraju povzročili celo takšen kaos, da so morali posredovati policisti in v želji, da bi nerede pomirili, Parastesha odpeljali na postajo ter mu zasegli avtomobil. "Na sceno" je Reza prodrl pred nekaj meseci, ko ga je oče fotografiral v dresu z Messijevo številko deset, kmalu pa se je, da bi bila podobnost še bolj očitna, začel tudi striči v slogu zvezdnika argentinske reprezentance.

"Zdaj me ljudje res vidijo kot iranskega Messija in želijo, da posnemam vse, kar počne. Ko se nekje pojavim, so ljudje res šokirani," je priznal v pogovoru za AFP. "Res sem vesel, da jih to, ko me vidijo, osreči, to veselje pa mi daje veliko energije," dodaja simpatični študent, ki ima poleg neprestanih pozivov k fotografiranju zdaj že dogovorjenih veliko intervjujev s svetovnimi mediji, uspešno naj bi ga snubile tudi modne agencije. Priznal je še, da vadi tudi nogometne spretnosti, po zaslugi katerih bi še bolje igral vlogo Messijevega dvojnika ...