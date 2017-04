VIDEO: Je David Villa že oddal kandidaturo za gol sezone? Španec 'lobal' nasprotnega vratarja skoraj s polovice

David Villa kljub temu, da je star 35 let, še naprej navdušuje ljubitelje nogometa. (Foto: AP)

Na tekmi 6. kroga ameriške lige MLS sta se na stadionu Talen Energy pomerila domača Philadelphia Union in New York City. Gostje so povedli v 52. minuti, ko je zadel Jack Harrison. In ko je že kazalo, da bo to dovolj za tretjo zmago New Yorka, je v 90. minuti na sceno stopil David Villa. Nekdanji as Barcelone in Valencie je nekaj metrov čez polovico igrišča dobil dvoboj z domačim branilcem in v hipu opazil, da vratar Andre Blake stoji nekoliko izven svojih vrat. Španec ni okleval in nemudoma sprožil ter z izjemnim 'lobom' postavil končni izid srečanja v korist New Yorka (0:2). Gol, vreden večkratnega ogleda in gol, ki bo zagotovo med kandidati za enega iz med najlepših to sezono. New York se je sicer s tretjo zmago znova zavihtel na vrh vzhodne konference v ligi MLS. V šestih krogih so zbrali deset točk.

Izid:

Philadelphia Union - New York City 0:2 (0:0)

Harrison 52., Villa 90.