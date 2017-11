VIDEO: Je to eden najlepših golov (in strelov) vseh časov? Rooney priznava: Še nikoli nisem zadel tako ...

Wayne Rooney je po visoki zmagi s 4:0 v državnem prvenstvu priznal, da v karieri še ni tako dobro zadel žoge, kot ravno za svoj tretji gol večera, s katerim je v izjemnem slogu skleni hat-trick in pokopal nemočni West Ham United. S kladivi je na Goodison Park prišel dolgoletni trener Evertona David Moyes, zato so navijači skupaj z Rooneyjem še toliko bolj uživali v izjemnem večeru nekoč čudežnega dečka angleškega nogometa, ki je med elito prvič zablestel ravno v vrstah karamel. A do odhoda v Manchester United mu v modrem dresu ni uspelo zadeti trikrat na eni tekmi, zdaj je z 32 leti to popravil. Na Otoku dan po sredini tekmi vsi govorijo o drugem polčasu, ko je reprezentant Anglije Joe Hart, ki je tako blestel na kvalifikacijski tekmi v Stožicah, storil grobo napako in stekel daleč iz svojih vrat, žogo pa izbil točno na nogo Rooneyju. Nekdanji reprezentančni kolega je Harta matiral s perfektnim strelom "na prvo", ki je s polovice Evertona priletel v mrežo Londončanov z več kot 60 metrov.

Rooney (desno) je z Evertonom pozabil na pravi polom s tekme Lige Evropa proti Atalanti, ki je nazadnje na Goodisonu napolnila mrežo modrih (1:5). (Foto: AP)

To je že drugi Rooneyjev gol na tekmah z West Hamom, ki ga je Anglež zabil z ogromne razdalje. Na Upton Parku je na obračunu s kladivi leta 2014 prav tako zadel s podobne razdalje, takrat je šlo za polvolej, pod drobnogledom pa je po neverjetnem sredinem večeru tudi vratar Joe Hart. Ta je zdaj dobil že nekaj nepozabnih golov, denimo tistega s "škarjicami" Zlatana Ibrahimovića, ki je prav tako zadel z več kot 30 metrov ...

Na vprašanje, ali je že kdaj v karieri zabil lepši gol, je Rooney za BT Sport odgovoril: "Ne verjamem. To je eden najboljših ali morda celo najboljši gol, ki sem ga zabil. Tako dobro žoge še nisem zadel. Ker pa je to moj prvi hat-trick za Everton, sem presrečen." Po podatkih Opte je Rooney postavil nov rekord v Premier League, saj je od njegovega prvega hat-tricka, ki ga je zabil 10. septembra 2011 za Manchester United proti Boltonu, minilo več kot šest let, kar je najdlje od vseh nogometašev v zgodovini najelitnejšega otoškega tekmovanja. Nazadnje je Liverpoolčan trikrat zadel na tekmi playoffa Lige prvakov s Club Bruggejem avgusta 2015. Odlično slovo je Rooney s soigralci pripravil tudi začasnemu trenerju Davidu Unsworthu, ki se bo umaknil nekdanjemu trenerju West Hama Samu Allardycu. "Big Sam" je sredino tekmo v Liverpoolu spremljal s tribun.

"Izvrsten hat-trick, izvrstna predstava Wayna," je v pogovoru za BBC žarel Unsworth. "Z razlogom je kapetan ... Wayne je že prej igral na sredini igrišča. Čuti in vidi, da bi to lahko bila njegova naloga v prihodnje. Še posebno ko igra tako," je dodal med navijači izjemno priljubljeni nekdanji nogometaš kluba, ki se vrača na čelo ekipe do 23 let. Rooneyja je pohvalil tudi njegov nekdanji strateg Moyes, ki ga je vodil tako pri Evertonu kot pri Manchester Unitedu, z Rooneyjem pa sta imela zaradi zapisov v Angleževi avtobiografiji tudi krajšo sodno bitko. "To lahko Wayne stori. Vedno lahko zabije in vedno ima tehniko. Ima ta dar, da je na pravem mestu in da dosega gole," je povedal Moyes, za katerim ni najboljši začetek nove trenerske epizode v Londonu. "Zahvaliti se moramo Davidu Unsworthu," na svojega trenerja ni pozabil Rooney. "Prišel je v težkih trenutkih za ta nogometni klub, res je pravi človek Evertona. Presrečen sem, da nam je uspelo zmagati zanj, ker je bila zmaga pomembna za klub, a tudi za Davida Unswortha."