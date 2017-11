VIDEO: Je to najbolj zabaven prihod na igrišče? Tudi v četrti madžarski ligi je nogomet zanimiv

Na tekmi četrte madžarske lige med Felsotarkanyjem in Egerjem je 33-letni Barna Busai poskrbel za prav zanimiv prizor. Popestril je namreč prihod domače ekipe na zelenico. To je storil tako, da se je popeljal po ograji in s tem ovrgel kritike domačih navijačev, da so dolgočasna ekipa in da ne znajo zabavati gledalcev. Tekma se je sicer končala z 2:2, več pa v priloženem videu.