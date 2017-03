VIDEO: 'Judež' Mourinho odgovoril na žaljivke navijačev Chelseaja: Še vedno sem številka 1

Manchester United je v četrtek odigral prvo tekmo osmine finala Lige Evropa v daljnem Rostovu, včeraj pa je v četrtfinalu odigral izločilno tekmo angleškega FA pokala. Rdeči vragi so gostovali pri Chelseaju brez dveh pomembnih igralcev, kaznovanega Zlatana Ibrahimovića in poškodovanega Wayna Rooneyja. Navijači londonskega moštva so nekdanjega trenerja Joseja Mourinha, ki sedaj vodi United, pričakali z žaljivkami ("f... off") in vzkliki "Judas" (Judež oziroma Juda Iškarijot, op.p.). Portugalcu ni bilo vseeno in se je na provokacijo pred tekmo odzval s tremi prsti, ki jih je dvignil tri prste proti navijačem - za vsako od lovorik, ki jo je osvojil z moštvom v času vladavine na Stamford Bridgu.



Po tekmi pa je v svojem slogu dejal: "Lahko me kličejo kot hočejo. Do trenutka, ko bodo imeli trenerja, ki bo osvojil z njimi štiri naslove prvaka v Premier League, sem številka ena. Ko bodo imeli takega s štirimi naslovi, bom postal številka dve. Do takrat je Judež številka ena."



United je sicer izgubil, v težavah so se znašli že v prvem polčasu, ko je Herrera v 35. minuti dobil drugi rumeni karton in je moral z igrišča. Rdeči vragi so do konca odigrali z igralcem manj, Chelsea je se veselil zmage z 1:0 (gol je dosegel N'Golo Kante v 51. minuti) in napredovanja v pokalni polfinale. Tam se bo pomeril s Tottenhamom, drugi par je Arsenal - Manchester City.