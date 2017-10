VIDEO: Kapetan Cesar: Nisem se še odločil, možnosti so 50:50

"Res lepi občutki. Rekel bom dve stvari, ki sta se mi odvijali po glavi: ena je zadovoljstvo, sreča in ponos, da sem bil toliko časa del te reprezentance. Druga pa, da sem že dolgo časa tukaj. Sem ponosen, da sem del te ekipe, prišli so lepi časi, včasih tudi malo težji, če pa vse zaokrožim, sem užival v teh 14 letih, ko sem bil z reprezentanco," je tekmo s Škotsko ocenil Boštjan Cesar. Pred tekmo mu je na igrišču kot prvemu, ki je v slovenski izbrani vrsti dosegel stotico, predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović izročil posebno skulpturo. Po tekmi je na posebni novinarski konferenci kapetan Cesar razkril, kako se počuti ob jubileju, o prihodnosti pa še ni želel prav veliko razmišljati, vsaj ne v tem trenutku: "Moram prespati, razmisliti. Srce je tukaj, tako da ... Obe varianti sta mogoči, nisem se še odločil. Boste pa zvedeli, ne glede na to, kako bo. Zanesljivo pa ni bila zadnja tekma."

Boštjan Cesar je kot prvi slovenski nogometaš vpisal stoti nastop za reprezentanco in ob tej priložnosti mu je predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović izročil posebno skulpturo. Cesar je v slovenskem dresu debitiral 12. februarja 2003 ob porazu Slovenije proti Švici v Novi Gorici (1:5).

Razmislek velja sicer le za reprezentančno kariero, na klubski sceni namerava vztrajati še nekaj sezon. Jubilej pa se je končal na nenavaden način, v gneči in ob živčnosti predvsem na škotski strani v zadnjih minutah je namreč moral predčasno z igrišča. "Malo je bilo nervoze skozi celo tekmo. Jaz sem tekel, on me je spotaknil, obrnil sem se, malo sva se zadela z ramo. Že prej je bilo več dvobojev, stranski sodnik je to videl. Bil sem malo nervozen, želeli smo zmagati ... mogoče ni bil ravno pravi način za stoto tekmo, ta rdeči karton," je priznal Cesar. "Imeli smo željo, da pridemo na drugo mesto. Skupina je bila težka, startali smo iz četrtega bobna. Domače tekme smo lahko oddelali na zelo visoki ravni. Lahko bi jih tudi dobili, žal se ni izšlo. Popraviti moramo igro in pristop na gostujočih tekmah. Seveda sem razočaran, ker nismo prišli naprej, smo se pa zavedali, da bo težko," je o končanih kvalifikacijah za SP 2018 dejal Cesar.





Boštjan Cesar (Foto: Damjan Žibert)

O novem selektorju pravi, da se v to ne želi vmešavati, spoštoval bo odločitev vodstva zveze, strinja pa se z dosedanjim selektorjem Srečkom Katancem, ki je namignil, da bi bil dobra izbira pomočnik Tomaž Kavčič.

Slovenska reprezentanca se mora sedaj posvetiti pripravam na kvalifikacije za EP 2020, kamor bodo stremeli Jan Oblak, Jan Repas, Miha Mevlja, Nejc Skubic, Benjamin Verbič, Andraž Šporar in drugi, tudi nekoliko izkušenejši, člani zdajšnje sestave. Z ali brez dolgoletnega kapetana Boštjana Cesarja.

"Bile so dobre in slabe tekme. Največ smo dosegli z Matjažem Kekom, a je vsak selektor nekaj dal tej reprezentanci. Mi skušamo od vsakega dobiti maksimum in to prenesti na igrišče. Včasih se izide, včasih ne. Zame so bila vsa ta leta fenomenalna, zmeraj sem bil počaščen, da sem prišel na zbor in stopil na igrišče. Na koncu so številke fenomenalne zame, škoda pa, da se nismo uvrstili še na kakšno veliko tekmovanje," je črto pod prvih sto nastopov pod petimi selektorji potegnil Cesar. Še enkrat pa je poudaril, da mu veliko pomeni tudi podora navijačev. "Ko sem slišal vzklike podpore s tribun, sem se hotel kar vrniti na igrišče ... Fenomenalno, pokazali so, da so 12. igralec in nam stojijo ob strani. Presrečen sem, kadarkoli stopim na igrišče za Slovenijo. Ta grb je svetinja, ne samo zame, tudi za vse druge. Če daš maksimum, to ljudje cenijo, jaz pa sem jim zahvaljujem, da nam dajejo krila," je še dejal kapetan Slovenije.