VIDEO: Katanec: 'V alibije ne bom šel. Smo pa odigrali daleč od tega, da bi lahko bili zadovoljni'

Slovenci, ki tako ostajajo pri zgolj eni zmagi na 15 obračunih z britanskimi reprezentancami, v skupini F zdaj za vodilno Anglijo zaostajajo pet točk, Škoti, proti Slovencem imajo dve zmagi in dva remija, pa so se Slovencem približali na točko zaostanka. "Zaslužena zmaga Škotske. Čestitke domači ekipi za zelo dobro igro. Mi nismo pokazali tistega, kar bi morali. V alibije ne bom šel. Mi smo odigrali daleč od tega, da bi lahko bili zadovoljni. Predvsem v prvem polčasu nismo pokazali nobene samozavesti, agresije, nobenega poguma. Slaba predstava. Za rezultat sem odgovoren jaz, prav tako za izbor igralcev," je po porazu zbranim novinarjem povedal selektor Slovenije Srečko Katanec.





Srečko Katanec (Foto: Damjan Žibert)

"Kot trener sem užival v predstavi, v vseh segmentih, tudi tehničnem, fizičnem. Vse je šlo v redu. Prenesli smo moč na igrišče in to proti dobri ekipi. Kar zadeva tekme, na katerih moraš zmagati - te pač igraš večkrat v življenju. Mislim, da so vsi navijači, ki so bili danes na tekmi, domov odšli z dobrim občutkom. Seveda so vabljeni tudi drugi, da nas podprejo na naslednjih tekmah," pa je bil presrečen selektor Škotske Gordon Strachan.