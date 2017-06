VIDEO: Katarci pod drobnogledom Fife zaradi majic z emirjem

Gianni Infantino (Foto: AP)

Tekma je bila za Katar, gostitelja naslednjega svetovnega prvenstva leta 2022, ključnega pomena, da bi še ohranil možnosti za uvrstitev na naslednje SP v Rusiji 2018. Na koncu je zmagala domača zasedba s 3:2, a bo dvoboj morda doživel še podrobnejši pregled krovne zveze Fife, saj se bo ta osredotočila na dogajanje pred tekmo in tudi med njo. Pred dvobojem so se namreč domači igralci ogrevali v majicah s podobo emirja Al Tanija. Takšne majice so postale simbol upora Katarcev oziroma njihov odziv na diplomatsko in politično krizo v regiji, ki jo je povzročila blokada nekaterih sosednjih držav zoper Katar. Z enako majico pa je napadalec domačih Hasan Al-Haydos po zadetku v 25. minuti tudi pozdravil navijače, potem ko je stekel ob rob igrišča. Fifa je pred dnevi sicer podprla Katar oziroma sporočila, da za zdaj izvedba SP 2022 ni vprašljiva. Predsednik Fife Gianni Infantino je dejal, da se regija sooča z diplomatsko krizo, a je prepričan, da se bo stanje kmalu normaliziralo. Na svojih tekmah oziroma na prireditvah pod svojim okriljem sicer krovna nogometna organizacija prepoveduje izražanje političnih in religioznih mnenj, ta prepoved velja tudi za nogometaše in njihova oblačila na tekmah.

Po tekmi je v bran svojim nogometašem stopil njihov trener, Urugvajec Jorge Fossati. "Ne vem, zakaj bi bil to razlog za kazen. Gre pač za majice s podobo emirja. Nihče ni naredil nič, s čimer bi komurkoli škodoval," je dejal selektor Katarja. Ta je kljub zmagi po tekmi napovedal odstop, saj ima Katar le minimalne možnosti za uvrstitev na mundial.