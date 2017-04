VIDEO: Kaznovani Neymar je zmago na El Clasicu proslavljal po svoje

Nogometni svet še vedno razpravlja o največjem nogometnem derbiju na svetu. Sloviti El Clasico je res ponudil čustveno tekmo in velik preobrat, Cristiano Ronaldo pa je bil tokrat v senci Lea Messija. Barcelona je na stadionu Santiago Bernabeu nastopila brez kaznovanega člana udarnega napada MSN, Neymarja.

Neymarja je Španska nogometna zveza (RFEF) kaznovala s tremi tekmami prepovedi igranja zaradi protestov po izključitvi na tekmi z Malago. Pri Barceloni so razmišljali o pritožbi, vendar na koncu klub naj sploh ne bi poslal pritožbe na Špansko razsodišče za šport (TAD). Zato je moral Brazilec spremljati obračun Reala in Barcelone kar v katalonski prestolnici. S skupino prijateljev je seveda "norel" ob preobratu in odločilnem golu Argentinca in si dal duška. Ob povratku ekipe se je dan po tekmi fotografiral s svojima soigralcema v napadu, Messijem in Luisom Suarezom in seveda v zrak dvignil dres Barcelone, tako kot je to storil Argentinec po odločilnem golu na El Clasicu.

Neymarja so v zadnjem času tudi pogosto omenjali v povezavi s prestopom v Manchester United, a je tehnični direktor Barce Robert Fernandez dejal, da ni možnosti, da odide. Brazilec ima pogodbo do leta 2021. "Ni na prodaj in nikamor ne gre." O možnostih, da bi prišlo do menjave Neymar-Paulo Dybala pa je Fernandez dejal: "Dybala je fantastičen igralec, vendar mi že imamo tri najboljše napadalce na svetu."