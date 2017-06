VIDEO: Kek Rijeko popeljal do dvojne krone: v finalu pokala je 'padel' Dinamo

Za Rijeko in trenerja Matjaža Keka se je klubska sezona končala sanjsko. Potem ko so osvojili naslov državnega prvaka in je praznih rok ostal zagrebški Dinamo, so varovanci slovenskega trenerja račune pomešali Zagrebčanom tudi v pokalnem tekmovanju. V velikem finalu v Varaždinu so premagali Dinamo s 3:1 in četrtič v klubski zgodovini osvojili to lovoriko, prvič pa se jim je posrečil dvojni "met". Kek je sicer z Rijeko pokalno lovoriko osvojil pred tremi leti (2014).

Rijeka je do vodstva prišla v 24. minuti, ko se je med strelce vpisal Mario Gavranović. Do odhoda na odmor so Zagrebčani z zadetkom Danija Olma v 37. minuti izid izenačili, toda že na začetku drugega polčasa je Gavranović še drugič zatresel mrežo Dinama. Končni izid je v 73. minuti postavil Dario Župarić.

Rijeka je praznih rok ostala le v prvem poskusu leta 1994, ko jo je premagal prav Dinamo, zato pa so Zagrebčane premagali leta 2014, ko je Rečane že vodil Kek, in danes, leta 2003 je bila boljša od Hajduka, dve leti pozneje pa je premagala Varteks. Slovenski reprezentant Roman Bezjak je za reško ekipo odigral vseh 90 minut, Matic Črnic pa ni dobil priložnosti za igro.

Izid:

Rijeka - Dinamo 3:1 (1:1)

Gavranović 24., 46., Župarić 72.; Olmo 37.