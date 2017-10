VIDEO: Legendarni Dalglish na Anfieldu dobil tribuno s svojim imenom

Derbi z Manchester Unitedom je bil vsaj za hip v "drugem planu". Za kaj takšnega lahko v Liverpoolu poskrbi le Kenny Dalglish, ki se ga še vedno drži vzdevek Kralj. Legendarnega škotskega napadalca se je rdeči klub z Merseysida odločil počastiti s preimenovanjem največje tribune stadiona Anfield, kar se je uradno zgodilo tik pred ligaškim derbijem z Manchester Unitedom in gostovanjem v Mariboru. Na liverpoolskem stadionu se je zbrala cela plejada nekdanjih in sedanjih članov kluba, kot tudi velikih rivalov: prišla sta denimo tudi slovita rdeča vraga Sir Alex Ferguson in Sir Bobby Charlton. Tribuna Centenary Stand bo zdaj nosila ime "King Kennyja", podobno kot so pri Unitedu pred leti storili v primeru njegovega rojaka Fergusona. Tudi Dalglish je bil pri Liverpoolu dolgo časa trener, najbolj pa so si ga navijači seveda zapomnili po golih na zelenici, kjer so starega znanca obiskali tudi Steven Gerrard, Robbie Fowler, Michael Owen, Gary McAllister, Gerard Houllier in mnogi drugi.

"Če klub misli, da sem storil nekaj zanj, je to le delček tega, kar je klub storil za nas," je med nagovorom na zelenici zbranim povedal Dalglish. Klub je "novo" tribuno, ki v skladu s prenovo stadiona še vedno raste, polepšal z velikim napisom na vrhu in ob straneh zgradbe. Dalglishu pripravljajo tudi mozaik pred prvim sodnikovim žvižgom na derbiju z Unitedom, podoba v Liverpoolu nikoli pozabljenega Škota bo krasila tudi publikacijo za tekmo. "To priča o Liverpoolovi zgodovini in statusu, saj nam zares izjemnih posameznikov, katerih imena bi zlahka krasila tribuno Anfielda, ne manjka," je potezo klubskih lastnikov FSG komentiral prvi mož družbe John W. Henry. "V Kennyju Dalglishu imamo osebo, ki nosi tako ogromno pomembnost v vseh porah kluba, zato se nam zdi nekako nujno potrebno, da smo to prepoznali na način, ki je temu možu primeren. Kennyjev prispevek Liverpoolu presega dosežene gole, zbrane točke in trofeje v vitrini. Njegove vrednote so Liverpoolove vrednote. Predstavlja tisto, kar je najboljše pri tem nogometnem klubu," je povedal Američan, ki je med letoma 2011 in 2012 Dalglisha drugič v karieri postavil za trenerja rdečih.

Dalglish (levo) in Ferguson sta (bila) velika rivala, a oba Škota sta vsaj za en dan zgladila svoja nesoglasja na liverpoolski zelenici. (Foto: Reuters)

Večina privržencev Liverpoola ima Dalglisha za najboljšega nogometaša kluba vseh časov. Škot je bil po prihodu pred 40 leti, ko je Liverpool glasgowskemu Celticu plačal rekordnih 440.000 funtov odškodnine (danes bi to znašalo okoli 2.500.000 evrov), kar 20 let zvest rdečim kot igralec in kot trener. Zdaj 66-letni Škot je ob zvoku dud pozdravil zbrane, kasneje pa za klubsko spletno stran še povedal naslednje besede. "Najprej si kar malce ponižen," je o prvih občutkih po pogledu na novo tribuno dejal Dalglish. "Izjemno smo ponosni, ko vidimo naše ime na tribuni. Veliko kandidatov je, ki bi lahko zavzeli mesto tam zgoraj, fantastično je za nas kot družino, da je naše ime tam zgoraj. Saj pravim: ko to vidiš, te je kar malce sram, a jasno je, da si tudi neizmerno ponosen. Sem smo prišli leta 1977, za nas je bil prihod iz Glasgowa velika selitev. Če bi lahko izbiral, kje si želim igrati, bi si izbral ravno to mesto. Sem dol sem prišel, ko sem imel 15 let in ostal sem dva tedna. 'Shanks' (Bill Shankly, op. a.) nam je rekel, da naj že takrat podpišemo, a bil sem malce premlad, da bi odšel zdoma, tako sem vsaj mislil, zato sem imel veliko srečo, da so me spet povabili nazaj v klub, ko sem imel 26 let. Zame je bilo to perfektno mesto za igranje nogometa. Vsi so si pomagali, nikoli ni bilo nekih bahatih fantov v slačilnici, vsi so bili enakovredni in z vsemi smo postopali enako. Za nas je bil to fantastično voden klub, vse, kar smo morali storiti, je bilo, da smo šli igrat. Opravljali smo lažji del naloge, najverjetneje pa tudi najlepši del."