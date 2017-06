VIDEO: Lloris ga je katastrofalno polomil in dobil gol s sredine igrišča

Švedi so gostili Francoze, do vseh treh točk so prišli tudi s precejšnjo mero sreče oziroma napake, ki jo je storil francoski vratar Hugo Lloris, ki je preigral izven kazenskega prostora in nato slabo podal, najbolj priseben je bil Ole Toivonen, ki je s polovice igrišča žogo poslal v prazen gol. Za Francoze je gol dosegel Olivier Giroud, izenačil je Jimmy Durmaz. V skupini sta obe reprezentanci izenačeni po točkah (13) točk.

"Ne bom obtoževal Huga, pogosto je bil ključen igralec za nas. Če bi udaril žogo na drugo stran, ni možnosti, da bi se zgodilo kaj takega. Ve, da je to njegova napaka, ki nas je drago stala. Je vratar, ki je naredil napako in ta je bolj opazna, če bi jo naredil kateri od igralcev. Nesreča za njega in celotno moštvo. Vsi so bili zelo razočarani, najbolj Hugo. Porazi vedno bolijo in pod takimi pogoji še bolj. Zgodil se je najslabši scenarij, saj bi morali dobiti vsaj točko. Še vedno imamo štiri tekme, v igri je 12 točk, morali bomo pokazati, da si jih zaslužimo," je dejal selektor Didier Deschamps po tekmi.