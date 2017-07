VIDEO: Lukaku lepo 'premešal' obrambo Reala za svoj prvi gol v dresu Uniteda

Manchester United do konca ameriške turneje čakajo še tri tekme, začeli so jo uspešno. Na prvih dveh tekmah so zabeležili dve zmagi, na prvi tekmi so s 5:2 premagali Los Angeles Galaxy. Ponoči po slovenskem času so se v mestu Sandy v Utahu pomerili z moštvom Real Salt Lake in gostitelj je v vodstvo povedel Mehičan Luis Silva. Izenačil je Henrik Mkhitarjan (dva gola na dveh tekmah), gol za zmago pa je dosegel novinec v moštvu Romelu Lukaku. Belgijec je zadel v 38. minuti, kar je bil zanj tudi prvi gol v dresu rdečih vragov.

Trener Jose Mourinho je znova dal priložnost večini igralcev, ki jih je razdelil na dva polčasa. Poškodovala sta se Juan Mata in Mattero Darmian, rdeči karton pa je v drugem polčasu dobil Antonio Valencia za prekršek od zadaj na Sebastianu Saucedu. Naslednja tekma Uniteda bo prav zanimiva, saj se bodo v Houstonu v četrtek pomerili z mestnim tekmecem Cityjem.

Romelu Lukaku je preigral tudi vratarja in dosegel gol. (Foto: AP)

Izid:

Real Salt Lake - Manchester United 1:2 (1:2)

Silva 20.; Mkhitarjan 29., Lukaku 38.;

RK: Valencia 68.

Postava Manchester Uniteda:

prvi polčas: J. Pereira, Fosu-Mensah, Lindelof, Jones, Blind, Carrick, Pogba, McTominay, Lingard, Mkhitarjan, Lukaku;

drugi polčas: Romero, Valencia, Bailly, Smalling, Darmian, Herrera, Fellaini, A. Pereira, Mata (Mitchell 59.), Martial (Tuanzebe 90.), Rashford;