VIDEO: Poseben dopustniški izziv v bazenu za Messija in Suareza

Sveže poročeni zvezdnik Barcelone Leo Messi je z družino užival na dopustu po dolgi sezoni. Argentinca, ki je pred kratkim podaljšal pogodbo s klubom vse do leta 2021, je obiskal soigralec in dober prijatelj Luis Suarez. Več kot jasno je, da skorajda nikamor ne gresta brez žoge, pa čeprav je to v bazenu. Tokrat je bil njun dopustniški izziv, čim večkrat z glavo udariti žogo brez padca, uspelo jima je 36 ponovitev, so zapisali na klubski spletni strani. Nogometaša sta se z družinami družila na otoku Antigva in Barbuda.

Oba se bosta prav kmalu že zglasila v katalonski prestolnici, saj se priprave Barcelone začnejo v sredo, ko so na sporedu prvi zdravniški pregledi, v četrtek pa že tudi trening, nato pa zasedbo pod vodstvom novega trenerja Ernesta Valverdeja (zamenjal je Luisa Enriqueja) prav kmalu čaka odhod na turnejo v ZDA, kjer bodo v New Jerseyju 22. julija odigrali prvo tekmo z Juventusom, sledijo še tekme z Manchester Unitedom (Washington), madridskim Realom (Miami). Sledi povratek v Evropo, na stadionu Camp Nou bodo nato 7. avgusta na otvoritvi domače sezone gostili brazilsko moštvo Chapecoense.