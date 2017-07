VIDEO: Provokacije Turana niso zadoščale, da Messi ne bi pokazal, da zna tudi s košarkarsko žogo

Novi trener Barcelone Ernesto Valverde ima končno na kupu skorajda celotno moštvo, manjkata le še poškodovana Rafinha in Gerard Deulofeu. Katalonski zasedbi se je naknadno priključila še deseterica nogometašev, ki so manjkali zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Vsi so opravili zdravniški pregled in nato včeraj opravili tudi prvi trening na vadbišču Joana Gamperja: Andres Iniesta, Sergio Busquets, Jordi Alba, Denis Suarez, Lucas Digne, Samuel Umtiti, Leo Messi, Neymar, Gerard Pique in Arda Turan.

Zadnji štirje na seznamu so bili v minulih dneh na Japonskem, kjer so promovirali novega pokrovitelja kluba. Je pa na Japonskem Messi v roke namesto nogometne dobil kar košarkarsko žogo in pokazal, da mu gredo prosti meti zelo dobro od rok, pa čeprav se redko loti igre pod košema. Ne glede na provokacije Turana je nogometaš, ki briljira z levo desno, tokrat z desno roko zadel tri proste mete zapored.

Zasedba Barcelone bo prav kmalu odpotovala na ameriško turnejo, kjer jih čaka nekaj zanimivih dvobojev, prvi bo z Juventusom 23. julija.