VIDEO: Predsednik Mijatović ni presenečen: Katanec je že po porazu na Škotskem napovedal slovo

Rade Mijatović trdi, da se zaenkrat še ni pogovarjal s potencialnimi kandidati za selektorsko mesto slovenske reprezentance. (Foto: Damjan Žibert)

Selektor Srečko Katanec je takoj po tekmi z Angleži potrdil, da bo tekma s Škotsko njegova zadnja na klopi Slovenije. Slovenija je po tem porazu padla na četrto mesto v skupini F. Iz te so se na SP že prebili Angleži, v boju za drugo mesto in dodatne kvalifikacije pa vendarle ostajajo tudi še Slovenci, ki za Škoti zaostajajo tri točke, za Slovaki pa eno. Toda pesimizem glede preboja na želeno drugo mesto je vendarle kar realen. Ne nazadnje Slovaki na zadnji tekmi v nedeljo gostijo odpisano Malto. Na mundial se bo ob Rusiji, ki je kot gostiteljica uvrščena neposredno, iz Evrope prebilo 13 reprezentanc. Devet od teh bodo predstavljali zmagovalci kvalifikacijskih skupin, štiri pa bodo dale dodatne kvalifikacije, v katerih bo igralo osem najboljših drugouvrščenih ekip. Zaenkrat so si SP ob gostiteljici Rusiji zagotovili Brazilija, Iran, Japonska, Mehika, Belgija, Južna Koreja, Savdska Arabija, Nemčija in Anglija.