VIDEO: Milanič o mestu selektorja slovenske reprezentance: Laska mi, toda v Mariboru se odlično počutim 

"Seveda mi laska. Zagotovo. To pomeni, da v klubu dobro delam, da se o meni sploh pogovarjajo tako ali drugače. Vendar se v Mariboru trenutno tako dobro počutim ... Zadovoljen sem, da se govori o meni. To pomeni, da opravljam svoje delo pri NK Mariboru dobro in upam, da bo tako tudi v bodoče. To pomeni, da se bodo o meni pogovarjali in da bom jaz delo delal dobro v NK Mariboru," je našemu novinarju v Ljudskem vrtu pojasnil Darko Milanič. Tako je nogometni javnosti jasno dal vedeti, da ga mesto selektorja slovenske nogometne reprezentance trenutno ne zanima. Spomnimo, Milanič se je v vlogi trenerja NK Maribor prvič v karieri trenerja prebil v skupinski del Lige prvakov.

Maribor - v torek ga čaka tekma Lige prvakov proti Liverpoolu s prenosom iz Ljudskega vrta na Pop TV ob 20. uri - je na prvih dveh tekmah skupinskega dela najprej remiziral s Spartkom iz Moskve (1:1), nato pa izgubil v Sevillli (0:3). Liverpool je na drugi strani zaenkrat pri dveh točkah po dveh remijih (Sevilla in Spartak).