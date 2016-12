VIDEO: Mkhitarjanov gol med najlepšimi letos, tokrat je navdušil s 'škorpijonom'

Mourinhovi rdeči vragi so prišli do četrte zaporedne zmage, s 3:1 so na Old Traffordu premagali Sunderland. Po en gol so dosegli Daley Blind, Zlatan Ibrahimović (ki je vpisal tudi podaji pri preostalih dveh golih) in Henrik Mkhitarjan. Za Armenca je bil to drugi gol v dresu Uniteda, tokrat se je izjemno znašel pred golom (najverjetneje iz prepovedanega položaja) in s "škorpijonom" dosegel enega lepših golov v zadnjem obdobju. Nekdanji nogometaš Borussie Dortmund ni dobival veliko priložnosti na začetku sezone, ko je prestopil k Unitedu, v zadnjem obdobju pa mu Mourinho bolj in bolj zaupa. Oba njegova gola sta bila fantastična. Prvi proti Zorji v Lige Evropa, ko je v navdušil s samostojnim prodorom in sedaj ta proti Sunderlandu, ko je s petko matiral vratarja.



Ko gre za najlepše gole smo na naši spletni strani pripravili dva zanimiva izbora, kjer lahko tudi sodelujete. Izbirate lahko med desetimi ponujenimi goli in glasujete tako za najlepši gol jesenskega dela v slovenskem državnem prvenstvu, kot tudi za naj gol skupinskega dela Lige prvakov.

Varovanci Joseja Mourinha so v Premier League nazadnje izgubili konec oktobra v Londonu proti Chelseaju, sicer pa so nato doživeli tudi poraz v Ligi Evropa, na začetku novembra v Turčiji je bil boljši Fenerbahče. Nato pa so nanizali 11 tekem brez poraza, osem zmag in tri remije. Velik prispevek k uspehom je dodal tudi Ibra, ki je bil recimo zaslužen za zadnjih sedem golov Uniteda, štiri je "zabil", pri treh pa je asistiral. Skupaj jih je Šved v prvenstvu dosegel že 12.