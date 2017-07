VIDEO: Čustveni prizori ob vrnitvi nesrečnega Ajaxovega nogometaša, v Amsterdamu družino pričakala množica ljudi

Nizozemskega nogometaša Abdelhaka Nourija, ki se je prejšnji teden zgrudil na igrišču med prijateljsko tekmo Ajaxa, pozneje pa so v bolnišnici ugotovili hude možganske poškodbe, so prepeljali v domovino. Možnosti, da bi še kdaj igral nogomet, praktično ni. Nouri se je prejšnji teden zgrudil na zelenici med pripravljalno tekmo proti Werderju iz Bremna v avstrijskem mestu Zillertal, po oživljanju so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Innsbrucku, kjer je bil nekaj časa v umetni komi.

Iz Ajaxa so kmalu po nesrečnem dogodku sporočili, da je 20-letnik zunaj življenjske nevarnosti, a je moral ostati na intenzivni negi. Po nadaljnjih pregledih v bolnišnici so ugotovili, da njegovo srce deluje normalno in je nepoškodovano, zdravniki so po prvih nevroloških preiskavah tudi sporočili, da niso zaznali nobenih nepravilnosti.

Dva dni pozneje pa je Ajax razkril, da bo imel športnik trajne posledice zaradi hujših možganskih poškodb. "Pri Ajaxu smo globoko prizadeti zaradi novice, da so pri Appieju Nouriju diagnosticirali resne in trajne možganske poškodbe. V mislih smo z njim in njegovo družino," so sporočili iz amsterdamskega kluba.

"Zdaj je v Amsterdamu. Njegovo stanje je nespremenjeno," je dejal predstavnik kluba Miel Brinkhuis. Nesrečna usoda mladega igralca je zelo odmevala na Nizozemskem, še posebej v delavski četrti Amsterdama, kjer je odraščal in kjer je z vzponom v člansko ekipo Ajaxa veljal za zgled številnim mladim. Ob povratku v domovino je njegovo družino pred njihovim domovanjem v znak podpore ob tej nesreči pričakala množica ljudi.