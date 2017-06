VIDEO: Oblak: Mogoče nas bo poraz s Škoti zbudil, da bomo videli, da moramo na vsaki tekmi dati več kot 100 odstotkov

Tisti, ki so že na Brdu, so enotni, da se bo treba potruditi še za obračun z Maltežani in osvojiti pričakovane tri točke. "Pričakovanja so, da bomo to tekmo dobili. Potem pa iz tekme v tekmo naprej. Optimisti smo vedno in vedno bomo. Upamo, da bomo na koncu kvalifikacij veseli in da se bomo prebili na SP. Vemo, da bo težko, ampak optimizma je veliko," je uvodoma dejal vratar madridskega Atletica Jan Oblak.

Ta je priznal, da so na Škotskem igrali zelo slabo in zasluženo izgubili (0:1). "Mogoče pa nas bo to zbudilo, da bomo videli, da moramo res na vsaki tekmi dati več kot 100 odstotkov. Nobena tekma namreč ni lahka. Upam, da bomo odslej kazali takšne igre kot proti Slovaški in Angliji," je še povedal Oblak.

Ob odsotnosti Boštjana Cesarja - ta tako kot Miral Samardžić in Valter Birsa nima pravice nastopa zaradi kartonov - bo kapetanski trak bržčas na roki Bojana Jokića. Ta si želi ekipo popeljati do zmage proti Malti, pozneje pa si želi tudi preboj na SP. "To je naš cilj. Prvi bomo težko, za drugo mesto pa se bomo borili z drugimi ekipami. Zdaj nas čaka na papirju lažja tekma, vemo pa, da moramo zmagati, če hočemo kotirati visoko," meni Jokić.

Ta se je ozrl tudi na igro Malte. "Na Malti sicer nisem bil, ampak sem videl, da so zelo trd tekmec, dokler jim ne daš prvega gola. Potem malce padejo. Torej moramo čim prej zadeti in potem bo veliko lažje. Biti pa moramo potrpežljivi, to bo ključnega pomena," je še povedal Jokić, ki so bo tako kot drugi ogledal tudi sobotni finale lige prvakov. Slovenci so se nazadnje z Malto merili novembra, ko so v gosteh zmagali z 1:0. Pred tem so v kvalifikacijah za EP 2004 Malto v gosteh premagali s 3:1, doma pa s 3:0. Leta 1996 sta se ekipi na prijateljski tekmi razšli z 0:0, dve leti prej pa so Slovenci zmagali z 1:0. Slovenija je po petih krogih v skupini E na tretjem mestu z osmimi točkami. Pred njo sta Anglija s 13 in Slovaška z devetimi točkami, za njo pa Škotska s sedmimi, Litva s petimi in Malta, ki je še brez točke.